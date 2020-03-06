高性能電動オートバイの世界市場状況と2026年までの予測：企業·地域·種類·用途別

当レポートでは、世界各地の高性能電動オートバイ市場について調査し、企業、地域、製品の種類及び最終産業の角度から、世界の高性能電動オートバイ市場の状況と予測を分析し、製品種類、用途、主要な企業のプロファイルなどをまとめています。

世界の高性能電動オートバイ市場は2019年にXX万米ドルに達、2019年から2026年までの間に年率20％のCAGRで成長し、2026年末までにはXX万米ドルになると予想されています。

地理的には、当レポートは、販売量、売上、市場シェアおよび成長率で、主要な地域に以下のセグメントに分けています。

北アメリカ（アメリカ、カナダ、メキシコ）

ヨーロッパ（ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ロシア、トルコなど）

アジア太平洋地域（中国、日本、韓国、インド、オーストラリア、東南アジア（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム））

南アメリカ（ブラジルなど）

中東およびアフリカ（北アフリカおよびGCC諸国）

当レポートでは、以下の主要な企業は記載されています。

Energica

Lightning Motorcycles

Zero Motorcycles

Lito Sora

Saietta

Brutus

Johammer

KTM

Brammo

Gogoro

Mahindra

BMW Motorrad

Hero

Evoke

Alta

Motoman

Palla

Yamaha

Terra Motor

Govecs

ZEV

製品種類によって、製品の世界市場は主に以下の種類に分けています。

3hp≦出力電力<12hp

12hp≦出力電力<20hp

20hp≦出力電力<45hp

45hp≦出力電力<75hp

75hp≦出力電力<100hp

100hp≦出力電力

エンドユーザー/用途によって、製品の世界市場は以下のセグメントに分けています。

オフロード市場

ストリートマーケット